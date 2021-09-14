الداخلية تحرر محاضر لـ9056 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط 9056 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9024 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 32 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 677 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 194 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1199 شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.