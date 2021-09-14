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التعليم تعلن أسماء الفائزين بالتصفيات النهائية لمسابقة الطالب المثالى

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 08:53 م
التعليم تعلن أسماء الفائزين بالتصفيات النهائية لمسابقة الطالب المثالى طلاب - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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اختتم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية البرنامج القومي للتصفية النهائية على مستوى الجمهورية (الطالبة – الطالب) المثالي للمرحلتين [الإعدادية – الثانوية ] تحت شعار (الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي)، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة من 6/9/2021 إلى 14/9/2021.

قال أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، إن التصفيات النهائية للمسابقة تضمنت اختيار (الطالبة – الطالب) المثالي للمرحلتين [الإعدادية – الثانوية ] على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى اكتشاف نماذج من الطلاب القيادية المؤثرة الواعدة وتنمية مهارات وقدرات الطلاب وتطويرهم الذاتي والاجتماعي في ضوء التحول الرقمي، وإكسابهم بعض السمات والمهارات، وإعلاء قيمة المنافسة الإيجابية الهادفة لبناء الإنسان، بالإضافة إلى انتقال أثر التعلم والاقتداء على نطاق ومستويات أعلى بشكل يسمح بالمنافسة والانتشار والإفادة.

وأوضح أحمد موسى، إن التصفيات النهائية لمسابقة (الطالبة – الطالب) المثالي للمرحلتين [الإعدادية – الثانوية]، تمت وفقًا لعدة معايير منها: المظهر العام، والسمات الشخصية، والمشروع المقدم من الطالب، وفهم وتطبيق أهداف ومبادىء الاتحادات الطلابية والاختصاصات طبقًا للقرار الوزاري 62 لسنة 2013، والتفوق الدراسي، والثقافة الذاتية، والأنشطة الاجتماعية، واشتراك الطالب في منصات التعلم الذاتي، وهوايات وقدرات الطالب، فضلًا عن دور الطالب في تفعيل الموضوع المحوري (الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي).

وأعلن الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية نتيجة تحكيم مسابقة الطالب المثالي للمرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية، والتى أسفرت عن فوز كل من:

محمد أشرف أنور عبد الدايم من محافظة أسوان بالمركز الأول، وعبد الرحمن عاطف الجوهري من محافظة البحيرة بالمركز الثاني، وطارق أحمد جلال محمد من محافظة سوهاج بالمركز الثالث، وعبد الوهاب توفيق إبراهيم من محافظة البحر الأحمر بالمركز الرابع، ومحمد على فتحي ضريفة من محافظة المنوفية بالمركز الخامس.

وفي المرحلة الإعدادية، فاز كل من: هشام محمد مصطفى من محافظة الإسكندرية بالمركز الأول، وإبراهيم عادل عبد اللطيف من محافظة الدقهلية بالمركز الثاني، وسيف وائل عبد الحميد من محافظة الجيزة بالمركز الثالث، وأحمد وسام القماح من محافظة كفر الشيخ بالمركز الرابع، وأدهم عماد عبد القوى من محافظة الفيوم بالمركز الخامس.

كما أعلن أحمد موسى نتيجة تحكيم مسابقة الطالبة المثالية على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية، والتي أسفرت عن فوز كل من: بسنت نصر غريب من محافظة السويس بالمركز الأول، ويوأنا مجدي شكر منصور من محافظة المنوفية بالمركز الثاني، وسما حسام سعد الدين من محافظة القاهرة بالمركز الثالث، وآية محمد محمود شلبي من محافظة مطروح بالمركز الرابع، ومنة الله محمد إبراهيم نجم من محافظة كفر الشيخ بالمركز الخامس.

أما في المرحلة الإعدادية، فاز كل من: ألاء أبو بكر فيصل من محافظة الشرقية بالمركز الأول، وفاطمة إبراهيم محمد من محافظة القليوبية بالمركز الثاني، وآمال نصر غريب من محافظة السويس بالمركز الثالث، ونوران أحمد الرفاعي من محافظة شمال سيناء بالمركز الرابع، وهنا نعيم محمد من محافظة بورسعيد بالمركز الخامس.


التربية والتعليم

مسابقة الطالب المثالي

اتحاد طلاب المدارس

اخبار مصر

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