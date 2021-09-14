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التعليم العالى تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب بموقع التنسيق الإلكترونى

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 11:23 ص
التعليم العالى تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب بموقع التنسيق الإلكترونى تنسيق الجامعات
كتب محمد صبحى

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أعلنت وزارة التعليم العالى نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية وذلك على موقع التنسيق الالكترونى.

وقالت وزارة التعليم العالى إن مكتب التنسيق في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 12/9/2021.

وأوضحت وزارة التعليم العالى ، أنه  تقدم طلاب المرحلتين "الأولي والثانية "برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.
 

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التعليم العالى

نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب

التنسيق

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق

اخبار مصرية

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