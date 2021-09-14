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التايمز: والدة بوريس جونسون توفيت بـ"سلام" داخل إحدى مستشفيات لندن

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 09:30 ص
التايمز: والدة بوريس جونسون توفيت بـ"سلام" داخل إحدى مستشفيات لندن بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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أفادت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الثلاثاء أن الفنانة شارلوت جونسون والدة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وافتها المنية عن عمر يناهز 79 عامًا.

وقالت صحيفة "ذا تايمز" إن شارلوت ماتت "فجأة وبسلام" في أحد مستشفيات لندن ، وفقًا لإخطار وفاة صادر عن العائلة.

تم تشخيص إصابتها بمرض باركنسون في سن الأربعين وأصبحت فيما بعد رئيسة المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان. ووصفها رئيس الوزراء ذات مرة بأنها "السلطة العليا" في عائلته.

كان زعيم حزب العمال السير كير ستارمر من بين أوائل السياسيين الذين قدموا تعازيه.

وقالت أنجيلا ريتشاردسون ، عضوة البرلمان عن حزب المحافظين: "نبأ حزين لرئيس الوزراء وكذلك لبقية عائلة جونسون. قلوبنا معهم جميعًا ".

بعد الزواج من ستانلي جونسون في عام 1963 ، أنجبت وال أربعة أطفال: بوريس والصحفية راشيل ووزير الحكومة السابقة جو وعالم البيئة ليو ، قبل الطلاق في عام 1979.

كان ويلفريد نجل رئيس الوزراء حفيدها الثالث عشر.

 

 


والدة بوريس جونسون

شارلوت جونسون

وفاة ام بوريس جونسون

بوريس جونسون

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