اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يلتقى كهنة سان فرانسيسكو بأمريكا عبر الفيديو كونفرانس

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 10:23 م
البابا تواضروس الثانى يلتقى كهنة سان فرانسيسكو بأمريكا عبر الفيديو كونفرانس البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمجمع كهنة قطاع سان فرانسيسكو بغربى الولايات المتحدة الأمريكية.

وألقى قداسته كلمة روحية عن كيفية جعل العام القبطي الجديد سنة مقبولة أمام الله.

وأجاب قداسته على بعض أسئلتهم واستفساراتهم بخصوص الخدمة واختيار الكهنة الجدد والمشكلات الأسرية وغيرها من الموضوعات الروحية، كما وعدهم قداسته بتكرار مثل هذه اللقاءات كل فترة.

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

لقاء قداسة البابا أون لاين
لقاء قداسة البابا أون لاين

 


البابا تواضروس الثانى

الكنيسه الارثوذكسيه

سان فرانسيسكو

الولايات المتحده الامريكيه

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