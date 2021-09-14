اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إيطاليا: شهادة لقاح كورونا ستكون إلزامية لجميع العمال

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 06:00 ص
إيطاليا: شهادة لقاح كورونا ستكون إلزامية لجميع العمال كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلن وزير الخدمة المدنية الإيطالي ريناتو برونيتا، إن الحصول على الشهادة الصحية للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيكون إلزاميا لجميع العاملين في إيطاليا في نهاية المطاف.
وقال برونيتا في بيان -نقلته وكالة أنباء "أنسامد" الإيطالية- إن "الحصول على السماح الأخضر (وهو إتاحة غير الملقحين لممارسة نشاطات معينة بعد إجراء تحليل فوري لكورونا) رائع لأنه يزيد التكاليف النفسية والمالية على الانتهازيين الذين يعارضون أخذ اللقاح، وفي المستقبل سيكون السماح صالحا ليسري في القطاعين العام والخاص".
وأضاف برونيتا أن "الشهادة الخضراء (التي تثبت حصول الشخص على اللقاح) ضرورية للقيام بالعديد من الأشياء في إيطاليا مثل السفر إلى الخارج أو في عبر القطارات، وحضور فعاليات معينة أو حتى للجلوس على طاولة داخل المطاعم".
وشدد الوزير الإيطالي على أنه يجب أن يكون لدى جميع موظفي المدارس والتعليم العالي وكذلك طلاب الجامعات الشهادة الخضراء، محذرا من أن أي شخص لا يرغب في تلقي التطعيم ولكنه يريد القيام بمجموعة واسعة من الأنشطة سيضطر إلى إجراء اختبارات كورونا بانتظام للحصول على السماح الأخضر.


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