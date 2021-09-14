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إيطاليا تؤكد أهمية ضمان إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها لتحقيق الاستقرار

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 11:03 م
إيطاليا تؤكد أهمية ضمان إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها لتحقيق الاستقرار لويجى دى مايو وزير الخارجية الإيطالى
روما /أ ش أ/

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أكد وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، أهمية ضمان إجراء الانتخابات الليبية فى 24 ديسمبر المقبل من أجل تأكيد وجود احتمال دائم لتحقيق الاستقرار والتنمية فى ليبيا، مشيرا إلى ضرورة اتباع نهج شمولى وبناء جميع المؤسسات الليبية لتحديد إطار تشريعى ودستورى مشترك لإجراء الانتخابات.

 

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية - فى بيان أوردته وكالة "أكي" الإيطالية - أن ذلك جاء خلال استقبال دى مايو، لنائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى عبدالله حسين اللافي، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، حيث جدد دى مايو التأكيد على دعم بلاده الثابت لتحقيق الاستقرار فى ليبيا، وعزمها على التعاون مع السلطات الليبية لدعم المراحل المقبلة من العملية السياسية.

 

وأشار البيان إلى أن دى مايو أكد الالتزام الإيطالى بدعم عملية المصالحة الليبية الداخلية، بما فى ذلك فى فزان، معربًا عن تقديره للجهود التى يبذلها المجلس الرئاسى الليبى فى هذا المجال، وكذلك الالتزام بتحقيق الاستقرار فى جنوب ليبيا.

 

ونوه وزير الخارجية الإيطالى بالنتائج المهمة التى تحققت حتى الآن فى مجال الأمن من قبل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مشيرا إلى ضرورة تحقيق التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بدءا من انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد.

 

ولفت البيان إلى أنه على الصعيد الثنائى أعرب دى مايو عن رغبة إيطاليا فى تعزيز مسار إعادة إطلاق الشراكة الإيطالية الليبية.

 


إيطاليا

أخبار إيطاليا

الانتخابات الليبية

الاستقرار في ليبيا

المؤسسات الليبية

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