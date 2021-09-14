اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 01:14 م
أكرم القصاص
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إعصار "نيكولاس" يصل إلى ولاية تكساس الأمريكية

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 12:22 م
إعصار "نيكولاس" يصل إلى ولاية تكساس الأمريكية إعصار - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة وصول إعصار "نيكولاس" إلى اليابسة في ولاية "تكساس" ثاني أكبر ولاية في الولايات المتحدة.
 
وتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة تهدد بحدوث فيضانات في "هيوستن" وأجزاء من "لويزيانا" التي مازالت تتعافى من إعصار إيدا الذي ضربها قبل أسبوعين، وفقًا لما أوردته قناة "فرانس 24" الإخبارية.
 
وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد أعلن في وقت سابق صباح اليوم الثلاثاء حالة الطوارئ في ولاية "لويزيانا" جنوب شرق البلاد بسبب العاصفة الاستوائية "نيكولاس" التي تجتاح المنطقة.
 
يشار إلى أن إعصار "نيكولاس" يعد ثامن إعصار استوائي يضرب الولايات المتحدة هذا العام.

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اعصار نيكولاس

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لويزيانا

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