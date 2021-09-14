وذكر المكتب الصحفى لمحكمة "تاجانسكي" فى موسكو أنه تم فرض عقوبات على شركة " فيس بوك" فى شكل غرامات إدارية بخصوص خمس حالات، بمبلغ إجمالى قدره 21 مليون روبل "حوالى 288 ألف دولار".

وأشار المكتب المذكور إلى أنه جرى تحرير بروتوكولات بحق "فيس بوك" وفق الجزئين 2 و4 من المادة 13.41 من القانون الإداري الروسي، المتعلقة بانتهاك إجراءات تقييد الوصول إلى المعلومات.

وأوضحت مصادر روسية أنه ستُفتح قضايا بحق "تويتر" و"تليجرام" وفق مادة مماثلة من القانون الروسي، وسيتم النظر في البروتوكولات الخاصة بهما لاحقا.