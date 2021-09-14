اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"أ ش أ": كوريا الجنوبية تغرم "جوجل" 180 مليون دولار بسبب احتكار السوق

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 11:24 ص
"أ ش أ": كوريا الجنوبية تغرم "جوجل" 180 مليون دولار بسبب احتكار السوق شركة جوجل ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

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فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الكورية الجنوبية غرامات على شركة جوجل بقيمة 180 مليون دولار لإساءة استغلال السوق، وقالت الهيئة - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إنها غرمت جوجل 207 مليار وون (180 مليون دولار)، قائلة إن الشركة الأمريكية العملاقة أساءت استغلال مركزها المهيمن فى السوق لتقييد المنافسة في سوق أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.
 
وفي وقت سابق من الشهر الجارى، أقر البرلمان مشروع قانون يمنع مشغلي متاجر التطبيقات الكبرى مثل جوجل من إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم ومنع المطورين بشكل خاص من فرض عمولة على عمليات الشراء داخل التطبيق.
 
يذكر أن هيئة التجارة الحرة الكورية تحقق منذ عام 2016 بشأن ما يتردد عن قيام جوجل بمنع الشركات المحلية لصناعة الهواتف مثل سامسونج للإلكترونيات و"إل جي" عن استخدام أنظمة تشغيل طورتها شركات منافسة.

كوريا الجنوبيه

جوجل

شركه جوجل

مكافحه الاحتكار الكوريه الجنوبيه

اخبار كوريا الجنوبيه

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