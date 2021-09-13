اليوم السابع
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الإثنين، 13 سبتمبر 2021 05:25 م
أكرم القصاص
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وكالة الطاقة الذرية تتعهد بمزيد من الجهود لمكافحة كورونا

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 04:00 م
وكالة الطاقة الذرية تتعهد بمزيد من الجهود لمكافحة كورونا وكالة الطاقة الذرية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن الوكالة تقوم بعمل مهم في مكافحة جائحة كورونا والذي لا يزال يعاني الكثير من البشر منها في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الوكالة لا تقدم المساعدة الطارئة لمن يطلبها فحسب بل توفر أيضًا مصادر العلم والتكنولوجيا اللازمة لإنهاء الاخطار الفيروسية المتكررة.
 
وقال جروسي في كلمته اليوم الاثنين خلال افتتاح أعمال مجلس محافظي الوكالة، إن الوكالة قامت بتلبية احتياجات 25 مختبرًا وطنيًا في إفريقيا وفي الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا من خلال الحصول على حزم الأمصال والتشخيص الجزيئي والتسلسل الجيني.
 
وأشار إلى عقد الوكالة أكثر من 50 اجتماعاً مع الدول الأعضاء والمنظمات الشقيقة والمبادرات العالمية المستمرة المخصصة لتعزيز التأهب العالمي للسيطرة على الأمراض ذات المنشأ الحيواني.
 
 

وكالة الطاقة الذرية

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لقاح كورونا

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