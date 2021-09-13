اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير سعودي: البرهان وجه بتذليل العقبات أمام استثمارات المملكة في السودان

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 10:10 م
وزير سعودي: البرهان وجه بتذليل العقبات أمام استثمارات المملكة في السودان البرهان
(أ ش أ)

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 قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي إن "رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجه بتذليل كل العقبات التي يمكن أن تعترض الاستثمارات السعودية في السودان".

والتقي رئيس مجلس السيادة السوداني، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، رئيس الوفد السعودي المشارك في ملتقى الاستثمار السوداني السعودي الذي عقد على مدى يومين.

وأضاف الفضلي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، "سنرى في القريب العاجل استثمارات المملكة العربية السعودية في السودان وستحقق المأمول منها"، منوها بأن زيارته للسودان جاءت في سياق التعاون والعلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والسودان، وفي إطار البحث عن استثمارات سعودية في عدة مجالات، منها الطاقة والتعدين والمياه والزراعة والثروة الحيوانية وبعض المجالات الأخرى.

وأوضح أن الجانبين توصلا لتفاهمات بشأن الخطوات القادمة في هذا الإطار، لافتا إلى أن اللقاءات والمباحثات مع المسؤولين السودانيين سادتها أجواء أخوية وإيجابية.

 

 

 


السودان

الخرطوم

الرياض

السعودية

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