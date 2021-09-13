اليوم السابع
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وزير المالية: لا نستهدف فرض ضرائب جديدة ولكن نعمل على مواجهة التهرب الضريبي

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 07:56 م
وزير المالية: لا نستهدف فرض ضرائب جديدة ولكن نعمل على مواجهة التهرب الضريبي جانب من الندوة
كتب محمد أسعد

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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عدم وجود أية نية أو مستهدف لفرض ضرائب جديدة، ولكنه قال إن الوزارة تعمل على ى مواجهة حالات التهرب الضريبي.
 
أضاف، خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، أنه على سبيل المثال تم ضبط 1700 حالة تهرب ضريبي، أدخلت للدولة 3 مليارات جنيه، وهو ما يشير إلى وجود حالات تهرب ضريبي ضخمة يجب مواجهتها.
 
وقال إن صندوق النقد الدولي أجرى دراسة عن كيفية تعامل الدول مع التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا، وجاءت مصر من أفضل دول العالم في التعامل مع الأزمة.

وزير المالية

مواجهة كورونا

محمد معيط

القطاع الخاص

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