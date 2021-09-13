وزير الرى يكلف بمراجعة مخرات السيول وإزالة أى تعديات عليها

كتبت أسماء نصار

واصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فعاليات زيارته الميدانية لمحافظات الصعيد، بزيارة محافظة أسيوط لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة .

والتقى عبد العاطى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واستعرضا سوياً موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وشهد عبد العاطى حفل افتتاح كوبرى السيارات المقام أعلى ترعة السوهاجية، حمولة 70 طنا، وتم تنفيذه في أقل من عامين، تحت إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات الرى بأسيوط، بهدف تخفيف الضغط المرورى على مزلقانات السكة الحديد بأبوتيج، وتسهيل الحركة المرورية بين غرب وشرق السكة الحديد لخدمة قرى (البلايزة - دوينة - الاقادمة - بنى سميع - الزرابى ) ، وربط الطريق الزراعى أسيوط - سوهاج بالطريق الزراعى الفرعى غرب السكة الحديد بأبوتيج.

ووجه عبد العاطى مسئولى الرى بمحافظة سوهاج بالتأكد من جاهزية منشآت الحماية من السيول ومراجعة جاهزية مخرات السيول لإستقبال المياه وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.

وتفقد عبد العاطى أعمال تأهيل ترع (مجرور الأسيوطى - الشيخ سويفى - جنابية باقور الثانية - بنى سميع - المعصرة).

وصرح عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات ، موضحاً أن جهات الوزارة المختصة تقوم بعمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ ، وعمل كافة الاختبارات اللازمة أثناء وبعد التنفيذ.

وأضاف عبد العاطى أنه تلاحظ حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع المؤهلة نظراً لحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، بخلاف المردود البيئى المتمثل في إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.