الرى: نفذنا 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول خلال الأعوام السابقة

كتبت ــ أسماء نصار

واصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فعاليات زيارته الميدانية لمحافظة المنيا لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.

وتفقد عبد العاطى يرافقه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أعمال تأهيل ترع "الحواصلية البحرية – الحواصلية الوسطى – الحواصلية القديمة – كوم الزهير الأيمن – فرع أبيوها الغربى – جنابية الابراهيمية - أتليدم" والجارى تأهيلها حالياً بإجمالى أطوال تزيد عن 26 كيلومتر .



ووجه بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ الأعمال والتأكد من ضبط جودة التنفيذ، مع التأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ فى الموعد المحدد.



والتقى عبد العاطى بعدد من المزارعين، حيث أعربوا عن سعادتهم بهذا المشروع الهام ودوره الواضح فى تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وتوصيل مياه الرى بسهولة لنهايات الترع وحسم شكاوى المزارعين، بخلاف المردود البيئى والحضارى والجمالى للمشروع .



كما أعرب المزارعون عن قناعتهم بالدور الهام للتحول لأنظمة الرى الحديث فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الانتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة.



وتفقد أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظة المنيا، حيث تم تفقد أعمال صيانة وتطهير مخر سيل البرشاوى، مؤكداً أن الوزارة نفذت 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية، كما أنه تم رفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة المعنية للاطمئنان على جاهزية قطاعات وجسور مخرات السيول وأعمال الحماية من أخطار السيول لمجابهة أى طارئ والاستعداد التام لمواجهة أى ازدحامات فى المياه، والتعامل مع موسم الامطار والسيول بكفاءة عالية وبدون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.