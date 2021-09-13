وزير التعليم الإيطالى فى أول يوم دراسى: تم تطعيم 93٪ من الكوادر المدرسية

فاطمة شوقى

أكد وزير التعليم الإيطالي باتريتسيو بيانكي، أنه "تم تطعيم 93٪ من الكوادر العاملة بالمدارس"، مضيفا فى تصريحات متلفزة، اليوم الأول لإعادة فتح المدارس، "يجب أن نضيف إلى الكوادر السالفة الذكر، أولئك الذين حظوا ببطاقة المرور الخضراء لأنهم لا يستطيعون الحصول على اللقاح".

وذكر وزير التعليم الإيطالى بـ"الاستجابة بالإجماع" على تعاطي اللقاح من قبل الطلاب الذين تلقوا التطعيم بحماس، وشدد على أن "اللقاح هو السلاح الأهم"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وتابع الوزير المنتمي للتيار المستقل: "كتبنا في المرسوم الصادر في 6 أغسطس بالفعل، أنه في حالة وجود خطر، على العكس مما حدث في السنوات الماضية، سيتم إيلاء الاهتمام لمجموعة، فئة أو مدرسة معينة"، وأنه "لن يكون ممكنًا بعد الآن حصر كل شيء في نطاق الدراسة عن بُعد، وإذا ما واجهنا أي خطر، سنتدخل بطريقة مستهدفة".

وذكر بيانكي أن "جميع السلطات الصحية في غاية الانتباه على أية حال، ونحن جميعًا مهتمون جدًا، لكن قبل كل شيء نحن مهتمون بالآخرين، وها هو التضامن يعود مرة أخرى أخيرًا ليكون النقطة الأساسية لسلامتنا".

وخلص وزير التعليم الى القول، إن "الدراسة عن بُعد السابقة، التي حلت محل الفصول الدراسية، أعول على تركها وراء ظهري. بدلاً من ذلك، يجب أن نستأنف اللجوء إلى الجانب الرقمي بهدوء كبير".