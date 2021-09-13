وقال ريابكوف، في رسالة، تلاها نيابة عنه ألكسندر دينكو نائب مدير إدارة الأمن ونزع السلاح في الخارجية الروسية خلال مؤتمر "جاجارين" الدولي، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الاثنين، إن :" منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي يعتبر أهم مهمة

على الصعيد العالمي، ونحن ندعو إلى بدء مفاوضات بشأن وضع وسيلة دولية ملزمة قانونيا تحظر نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء الخارجي، وتمنع كذلك استخدام القوة أو التهديد بها تجاه المنشآت والمواقع الفضائي".

وأضاف:" يوجد أساس جيد لذلك، يتمثل في المشروع الروسي – الصيني لمعاهدة حول هذا الأمر، والذي تم تقديمه إلى مؤتمر نزع السلاح فى جنيف وحتى يتم تبني مثل هذه الوثيقة المتعددة الأطراف، يمكن للمبادرة الروسية بشأن تعهد الدول بالالتزام سياسيا بأن لا تكون أول من ينشر أسلحة في الفضاء أن تنشر الاستقرار في هذا المجال بالعالم".

