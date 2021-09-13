مصرع طفل وإصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة بخارية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي طفل مصرعه وأصيب شخصان بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب دراجة بخارية أمام مستشفى عمر بن الخطاب.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، كلا من: "ا.م.ا"، 35 عامًا، مصابا بكدمات فى الجسم، و"ش.ا.م.م"، 35 عامًا، مصابا بكسر فى الذراع الأيسر، وتوفى الطفل "ص.ا.ا"، 3 أعوام، الذى كان مصابا باشتباه نزيف فى المخ والحالة العامة سيئة، وذلك نتيجة حادث انقلاب دراجة بخارية أمام مستشفى عمر بن الخطاب.

وتوفى الطفل خلال التعامل معه داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى التحرى عن ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الخدمات الطبية للمصابين.