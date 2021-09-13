اليوم السابع
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مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص بخط 12 بنها القناطر الخيرية

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 07:59 م
مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص بخط 12 بنها القناطر الخيرية إنقلاب سيارة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقيت سيدة مصرعها وأصيب 4 أشخاص آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق خط 12 بنها القناطر الخيرية دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، نتيجة انفجار بالإطار الخلفى للسيارة، وفر قائد السيارة هاربا، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليميى، ونقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللوا أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بإنقلاب سيارة ميكروباص بطريق خط 12 بنها القناطر الخيرية دائرة المركز، ووقوع مصابين ومتوفاة.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة تبين أنه أثناء سير قائد السيارة الميكروباص انفجر الإطار الخلفى للسيارة ما تسبب فى إنقلابها، ونتج عنه مصرع "دولت ا ا ع"، 55 سنة، ربة منزل، مقيمة كوم الأطرون دائرة مركز طوخ،إثر إصابتها بجرح تهتكى بالرأس وكسور بالجمجمة، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى بنها التعليمى.

كما أصيب كل من "إلهام م م ح"، 47 سنة، مدرسة، مقيمة بلتان، مصابة بكسر بالحوض واشتباه شرخ بالفقرات وارتشاح بالبطن، و"نادر ع ع"، 37 سنة، محام، مقيم كفر العمار، جروح قطعية بفروة الرأس والساعدين، و"عمار ح م"، 24 سنة، غفير نظامى، "مروة ص ع"، 25 سنة، ممرضة بمستشفى التأمين الصحى ببنها، مصابة بكسور بالكتف والقدم وجرح قطعى بفروة الرأس، جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعى، وبسؤال المصابين رددوا ذات المضمون، ولم يشتبهوا فى وقوعه جنائيا.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

حادث تصادم

انقلاب سيارة

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وفاة سيدة

مرور القليوبية

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