مد أجل الحكم فى قضية سيدة المحكمة للمرة الثالثة إلى 20 سبتمبر

كتب عبد الله محمود

قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد زين، فى الطعن المقدم من نيابة النزهة على حكم أول درجة الصادر ببراءة المستشارة نهى الإمام، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"، مد أجل الحكم إلى جلسة 20 سبتمبر الجارى.

وكانت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار عمرو مختار، قضت في وقت سابق ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتين، وأمرت بحبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بواقعة الاعتداء على الضابط وليد عسل داخل محكمة مصر الجديدة.

وأودعت محكمة جنح النزهة حيثيات حكمها ببراءة مستشارة النيابة الإدارية والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة" من تهمة إتلاف بدلة ضابط، والتعدي عليه بالضرب، وحبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بالسب والقذف.