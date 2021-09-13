محكمة تلزم شركة طيران برازيلية بمنح "مكياج وأدوات تجميل" مجانا للمضيفات

فاطمة شوقى

ألزمت محكمة برازيلية شرطة طيران منخفضة التكلفة، بمنح مجانا مكياج وأدوات تجميل للمضيفات العاملات فى الشركة، كما ألزمتها بتحمل مصاريف جلسات المانيكير والشفاه، وفقا لصحيفة "بريفيرينتى" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المحكمة جاء فى دعوى قضائية رفعتها موظفات بشركة الطيران البرازيلية، قائلين إنه على عكس زملائهن الرجال، فإنهم يصرفون جزء كبير من الراتب على المكياج وأدوات التجميل للظهور بشكل لائق فى العمل كما تطلب الشركة، ولذلك يتعين على شركة الطيران أن تدفع لهن 220 ريالا برازيليا شهريا.

وفقًا لرئيس الاتحاد الوطني للمضيفات (SNA)، كليوفر كاستيلو، فإن العمل الجماعي يؤثر على "حوالى 4000 امرأة"، مضيفات على متن الطائرة وفى المكاتب وموظفي خدمة العملاء في المطارات.

أثناء الدفاع في قضيته، أخبرت الشركة البرازيلية القاضي أن العلاج التجميلي كان مجرد توصية، لكن المحكمة وجدت أن شركة الطيران مذنبة "بالتمييز بين الجنسين وخفض أجور النساء" مقارنة بالرجال، ويطالب بتعويض عن الضرر المعنوي الجماعي بقيمة 500 ألف ريال (81 ألف يورو).