ليوناردو دي كابريو يحذر من تغيرات المناخ ويندد بحرائق الغابات

كتب آسر أحمد

حرص النجم العالمي والحائز على جائزة الأوسكار ليوناردو دي كابريو، على مواصلة اهتماماته بالبيئة، حيث ندد مجدداً بالحرائق المستمرة في الغابات بسبب التغيرات المناخية وتأثيرها بشكل كبير على الطبيعة بشكل عام.

واستعرض دي كابريو المشور باهتمامه الدائم بالبيئة بعض الصور لحرائق الغابات المتكررة التي شهدتها كل من تركيا واليونان وإيطاليا، وأستراليا وغابات الامازون وكاليفورنيا خلال الفترة الأخيرة ليندد بضرورة التعاون من اجل وضع حد لكل تلك الحرائق التي تؤثر بشكل كبير على البيئة.

وكتب دي كابريو على الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، "لم يعد الأمر مجرد تكرار لكوارث طبيعية، هذه أزمة مناخية وحالة طوارئ ونحن بحاجة إلى العمل من أجل إيقاف الحرائق ورعاية الحياة البرية المصابة والمساعدة في بناء حياة مستدامة وإعادة تأهيل لتلك المناطق".



حرائق الغابات



حرائق الغابات

ومن ناحية أخرى، سبق أن طرحت شبكة نيتفلكس الفيديو الترويجى الأول لـ فيلمها الكوميدى الجديد Don't Look Up، الذى سيقوم ببطولته مجموعة من الفنانين العالميين، منهم ليوناردو دى كابريو، وجنيفر لورانس، وغيرهم، وسيطرح في 24 ديسمبر المقبل، وستصل مدته إلى ساعتين و 25 دقيقة.

تقوم كل من خريجة علم الفلك Kate Dibiasky (النجمة جنيفر لورانس)، وأستاذها Dr. Randall Mindy (النجم ليوناردو دي كابريو) باكتشاف خطير لمذنب يدور داخل النظام الشمسي، ولكن المشكلة انهم اكتشفوا أنه على مسار تصادم مباشر مع الكرة الأرضية. المشكلة الأخرى؟ يبدو أن لا أحد يهتم.