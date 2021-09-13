لماذا تشعر بألم في العضلات بعد ممارسة الرياضة؟.. نصائح لتخفيف الألم

كتبت إيناس البنا

بعد قضاء يوم طويل في صالات الألعاب الرياضية قد تشعر بالحماس وتقضى وقت رائع في أداء التمارين الرياضية، ولكن عندما تستيقظ في صباح اليوم التالي، تجد صعوبة في رفع ذراعك، مع وجود الأوجاع والألم في جسدك، قد يظهر هذا السيناريو لكل شخص قام بنشاط بدني في وقت ما، وشعر بألم في بعض أجزاء الجسم بعد يوم أو يومين من ممارسة الرياضة وهذا ما يسمى ألم العضلات.

أسباب ألم العضلات ومدة استمراره



وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" يحدث ألم العضلات المتأخر، عندما تبدأ نشاطًا بدنيًا جديدًا، أو تغير روتين التمرين، أو تطيل مدة التمرين، يتسبب هذا في تلف لألياف العضلات أو الأنسجة الضامة المحيطة بها، وهذا هو سبب الأوجاع والآلام بعد التمرين.

تبدأ في الشعور بالألم بعد يوم أو يومين من التمرين يمكن أن يستمر الألم ، الذي يتراوح من الخفيف إلى الحاد ، من ثلاثة إلى خمسة أيام.

على من يؤثر ألم العضلات؟

أي شخص يبدأ في ممارسة الرياضة أو يغير روتين التمارين الرياضية أو مدتها يعاني من ألم في العضلات، فهذا يحدث للجميع، حتى عشاق اللياقة البدنية والرياضيين المدربين.

ما هى طرق التعامل مع ألم العضلات؟



-كيس الثلج: يمكنك وضع كيس ثلج على جزء جسمك الذي تشعر فيه بالألم

-ملح إبسوم أو الملح الانجليزى: يُعتقد أن هذا يعمل المعجزات في علاج آلام العضلات ما عليك سوى إضافة القليل من الملح الإنجليزي إلى الماء الدافئ ، ويمكنك إما الاستحمام بماء ساخن أو نقع العضلات التى تؤلمك في الماء لبعض الوقت.

التدليك: يساعد فى تقليل ألم العضلات وتقليل التوتر والشد فى العضلات.

مسكن للألم: إذا أصبح الألم حادًا للغاية، تناول مسكنًا للألم. ومع ذلك ، من الجيد استشارة الطبيب أولاً.

احصل أيضًا على 6-8 ساعات من النوم للسماح لجسمك بالاسترخاء.

لا يعد ألم العضلات سببًا لفقدان الحماس والتوقف عن ممارسة الرياضة، يمكنك دائمًا أخذ قسط من الراحة لبضعة أيام والعودة لممارسة الرياضة بمجرد أن تشعر بالتحسن فقط ضع في اعتبارك أن ألم العضلات مؤقتاً ويظل حتى يتكيف جسمك مع النشاط الجديد وتشعر أنك ستتحسن في النهاية.