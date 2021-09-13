باريس (أ ش أ)

قال وزير التربية والتعليم الوطنى الفرنسى "جان ميشيل بلانكير"، إنه تم إغلاق أكثر من ثلاثة الآف فصل دراسى فى فرنسا بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من إجمالى 540 ألف فصل دراسي في البلاد بنسبة 0.5%.

وتوقع الوزير الفرنسي - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، زيادة الفصول المغلقة خلال الأيام القليلة المقبلة ثم سيستقر الوضع قبل أن يتراجع مرة أخرى. وأضاف أن 67% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً قد حصلوا على جرعة أولى، و54% تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19.. موضحا أن الوزارة احتفظت بالبروتوكول الصحي عند "المستوى 2" (من أصل أربع مستويات) والذي يصرح لجميع التلاميذ بحضور الفصول الدراسية مع ارتداء الكمامة داخل الفصول باستثناء رياض الأطفال.

يذكر أن بداية شهر سبتمبر، عاد ما يقرب 12.3 مليون تلميذ يضعون الكمامات و866.500 معلم إلى صفوفهم الدراسية في فرنسا، حيث ستساهم المدارس المتوسطة والثانوية فى حملة التلقيح ضد تهديد المتحورة دلتا.

وستلتزم وزارة التربية والتعليم الوطنية الفرنسية البروتوكول "مستوى 2" (من أربعة) الذى يتيح لجميع التلاميذ حضور الدروس شخصيا مع إلزامية وضع الكمامات فى الداخل، باستثناء التلاميذ الصغار في رياض الاطفال.

وستساهم المدارس الإعدادية والثانوية في حملة التحصين المفتوحة فقط أمام الأشخاص الذين يبلغون 12 عاما وما فوق.