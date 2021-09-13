علامات هتقولك أن جهازك الهضمى بعافية.. فقدان الوزن غير المبرر ومشاكل فى الجلد

كتبت مروة هريدى

صحة الجهاز الهضمى مرتبطة بالحفاظ على قوة نظام المناعة وتحسين صحة القلب والدماغ والهضم أيضًا، لذلك من المهم الانتباه جيدًا لما نأكله حتى لا يترتب عليه العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، وهناك أعراض تدل على عدم صحة الأمعاء لديك يجب الانتباه إليه جيدًا وعلاجها، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

فيما يلى.. 7 علامات تدل على عدم صحة الأمعاء وجهاز الهضمى لديك:

الرغبة الشديدة فى تناول السكر

قد تكون الرغبة الشديدة في تناول الكثير من السكر ناتجة عن كثرة البكتيريا السيئة في القناة الهضمية "الأمعاء"، لذلك إذا كنت تشتهي الكثير من السكر فقد يكون لديك أمعاء غير صحية.

اضطراب في المعدة

مشاكل المعدة مثل الغازات والانتفاخ والإسهال والإمساك والحموضة المعوية، كلها علامات تدل على القناة الهضمية غير الصحية، حيث تواجه الأمعاء غير المتوازنة صعوبة في معالجة الطعام والتخلص من النفايات.

تغيرات غير مبررة في الوزن

يمكن أن يكون اكتساب الوزن أو فقدانه دون أي تغيير في النظام الغذائي علامة على وجود مشاكل فى الأمعاء، فقد تضعف قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية وتخزين الدهون وتنظيم نسبة السكر في الدم.

الصداع النصفي

وفقًا لإحدى الدراسات، يمكن أن تؤثر العلاقة بين الأمعاء والمخ على الإصابة بالصداع النصفي فى حال وجود مشكلة فى الأمعاء تسبب هذا النوع من الصداع، كما أن هناك ارتباط بين الصداع النصفي والمشكلات الصحية الأخرى.

مشاكل النوم

يمكن أن يكون الأرق أو قلة النوم متبوعًا بالإرهاق المزمن علامة على وجود مشكلة فى الأمعاء، حيث أنه يتم إنتاج هرمون السيروتونين الذي يؤثر على النوم والمزاج، في القناة الهضمية فقط.

مشاكل الجلد

يمكن أن يؤدي الالتهاب في القناة الهضمية إلى زيادة تسرب بعض البروتينات إلى الجسم، مما قد يؤدي إلى تهيج الجلد ويسبب حالات تشبه الإكزيما.

عدم القدرة على تحمل الطعام

يمكن أن يكون السبب فى صعوبة هضم العديد من الأطعمة إلى بكتيريا الأمعاء الرديئة النوعية، ما ينتج عنه الشعور بالانتفاخ وآلام البطن والغثيان والإسهال خاصة بعد تناول الأطعمة المحفزة لذلك.