كابول (أ ش أ)

صادرت حكومة "طالبان"، ما يصل إلى ستة ملايين دولار ونحو 15 سبيكة ذهبية من منزل أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغانى السابق فى ولاية بنجشير.

وقالت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، إن مسؤول فى الحكومة أعلن في فيديو مصور انتشر على نطاق واسع أنه تمت مصادرة هذه الأموال والسبائك.

وكان متحدث باسم طالبان، أعلن رفع علم الحركة فوق القصر الرئاسى فى أفغانستان السبت، وقال أحمد الله متقى، رئيس فرع الوسائط المتعددة فى اللجنة الثقافية لطالبان، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، أن الملا محمد حسن أخوند رئيس حكومة طالبان المؤقتة، رفع العلم الأبيض المكتوب عليه الشهادة "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، فى حفل بسيط.

وقال إن رفع العالم يمثل البداية الرسمية لعمل الحكومة الجديدة، وتم الإعلان عن تشكيل الحكومة التى لا يوجد بها أى امرأة فى وقت سابق الأسبوع الماضى، وقوبلت بخيبة أمل من قبل المجتمع الدولى الذى كان يأمل أن تفى طالبان بوعد سابق بتشكيل يضم كافة الفئات.

ودعا الرئيس الأفغانى الأسبق، حامد كرازى فى تغريدة له إلى السلام والاستقرار، وأعرب عن أمله فى أن تصبح حكومة تيسير الأعمال الجديدة، التى لا يوجد بها أى عنصر من غير طالبان، حكومة شاملة والتى يمكن أن تكون الوجه الحقيقى لأفغانستان كلها.

وأحيى كرزاى ذكرى 11 سبتمبر باجتماع مع زعماء القبائل فى المجمع الذى يقيم فيه فى العاصمة كابول حيث يظل مع عائلته منذ عودة طالبان علنا لحكم.

وبعد 20 عاما على هجمات سبتمبر، عادت طالبان إلى الحكم فى كابول، وغادرت القوات الأمريكية لتنهى الحرب الأبدية قبل أسبوعين من ذكرى الهجمات بعد استحواذ الحركة على العاصمة فى 15 أغسطس.