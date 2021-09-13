اليوم السابع
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شيخ الأزهر: الأرض تسع الجميع إذا سادت فيها القيم الدينية والإنسانية

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 04:48 م
شيخ الأزهر: الأرض تسع الجميع إذا سادت فيها القيم الدينية والإنسانية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب و السفيرة هايدي سري
كتب ـ لؤى على

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمقر مشيخة الأزهر، السفيرة هايدى سري، قنصل مصر العام الجديد بمرسيليا وجنوب فرنسا.

قال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر يبذل جهودًا دولية مكثفة لبيان صحيح الإسلام وتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر مبادئ السلام والتسامح والعيش المشترك، إيمانًا من الأزهر بأن الله خلق الناس مختلفين ليتعارفوا ويتكاملوا، وأن الأرض تسع الجميع إذا سادت فيها القيم الدينية والإنسانية السليمة التى تنظر إلى البشر على إنهم إخوة لا أعداء، مؤكدًا أن الأزهر يستقبل الطلاب الوافدين ويدرب الأئمة على مناهجه المعتدلة ليكونوا سفراء سلام حول العالم.

من جانبها، أكدت السفيرة هايدى سرى، أن هذا اللقاء يمثل لها أهمية خاصة قبل بداية رحلة عملها فى فرنسا، لما يحظى به فضيلة الإمام الأكبر من تقدير عالمي، وهو رمز دينى له قدره ووزنه الكبير فى كل مكان، وقد مثل توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية خطوة مهمة فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب، مشيرة إلى حرصها على بحث فرص عقد شراكات وتعاون بين جامعة الأزهر وجامعات فرنسية، انطلاقًا من أهمية التعاون العلمى والثقافى بين الدول وما تحظى به الجامعة الأزهرية من مكانة عالمية عريقة ومتميزة.


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