سقوط تاجر عملة بحجم تعاملات 9 ملايين جنيه في كفر الشيخ

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط شخص بكفر الشيخ لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الادارة، قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفرالشيخ) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (9,000,000) جنيه مصري، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.