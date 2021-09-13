رئيس وزراء فرنسا السابق يؤكد دعمه لماكرون فى الانتخابات الرئاسية القادمة

كتبت: هناء أبو العز

أكد رئيس وزراء فرنسا السابق، إدوارد فيليب، دعمه للرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية القادمة، حسبما ذكر اليوم الاثنين تليفزيون بى أف أم الفرنسى.

وأثنى فيليب على الإصلاحات التى تبناها الرئيس ماكرون في عام 2017 ، مشيرا إلى أن الإصلاحات كانت تسير في الاتجاه الصحيح"، مؤكدا أنه سيؤسس حركة لدعم ماكرون، و لم يخفي رغبته في "المشاركة في تشكيل هذه الأغلبية الجديدة" إذا تم انتخاب ماكرون رئيسا .

يشار إلى أن نحو أربعين عمدة من اليمين المعتدل ومن الوسط اجتمعوا في 29 أغسطس الماضى في فونتينبلو بحضور إدوارد فيليب، ووعدوا بهيكلة أنفسهم من أجل "وزن" سياسي أكبر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2022، و رسم فضاء سياسي يميل إلى اليمين ويدعم إيمانويل ماكرون.