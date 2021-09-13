ديلى ميل: بريطانيا تتجه لتطعيم طلاب المدارس لاحتواء تفشى كورونا بالشتاء

كتبت رباب فتحى

أيد كريس ويتي كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا، اليوم، خططًا لتطعيم الأطفال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا ضد كورونا، حيث من المقرر أن يبدأ ملايين الأطفال في تلقي لقاحاتهم بدءًا من الأسبوع المقبل، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقال كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا ونظرائه في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، إن تطعيم طلاب المدارس الثانوية سيساعد في منع تفشي المرض في الفصول الدراسية والمزيد من الاضطرابات في التعليم هذا الشتاء.

ويقتصر البرنامج في المملكة المتحدة حتى الآن على الأطفال الذين يعانون من ظروف صحية أساسية خطيرة والشباب الذين يعيشون مع أقارب ضعفاء للغاية.

وسيتم في البداية تقديم جرعة واحدة فقط من لقاح فايزر لمن هم دون سن 16 عامًا، والتي أثبتت فعاليتها بنسبة تصل إلى 55 في المائة في منع العدوى من متغير دلتا.

وسيتم إعطاء الجرعات إلى حد كبير من خلال برنامج التطعيم بالمدرسة، ويعتقد أنه سيتم طلب موافقة الوالدين - لكن الأطفال سيكونون قادرين على الإعراب عن رأيهم حال اختلف عن رأى والديهم في حالة حدوث نزاع.

ويقول النقاد إن إعطاء الأطفال الصغار القرار النهائي قد يخلق توتراً بين المدارس وأولياء الأمور ، ويحذرون من أن الأطباء قد يشعرون بعدم الارتياح إذا طُلب منهم تطعيم الأطفال ضد رغبات أسرهم.

وأوضحت الصحيفة أنه لا يزال يتعين تحديد القرار بشأن الجرعات الثانية عند توفر المزيد من البيانات دوليًا ، مع قرار متوقع بحلول فصل الربيع في أقرب وقت ممكن. سيقوم المسؤولون بتقييم مخاطر حدوث مضاعفات في القلب ، والتي تكون أكثر شيوعًا بعد الحقنة الثانية.

وقال المسئولون الطبيون إنه على الرغم من أن كورونا يشكل خطرًا ضئيلًا على صحة الأطفال ، إلا أن الآثار السلبية لإغلاق المدارس على آفاق حياتهم ورفاههم العقلي قلبت الميزان لصالح التطعيم.

إذا تم قبول التوصية من قبل الوزراء، فهذا يعني أنه سيتم تقديم لقاح لحوالي 3 ملايين شاب آخر في أقرب وقت في الأسبوع المقبل.