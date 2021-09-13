جنايات المنيا تقضى بإعدام شقيقين لاتهامها بقتل مواطن

المنيا - حسن عبد الغفار

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح عبدالفتاح الشربيني، أحمد محمد صالح، ومحمد مكرم صلاح وكيل النيابة العامة، وحازم سليمان أمين السر، حضوريًا وبإجماع الآراء بالإعدام شنقًا لكل من «خ.ج»، وشقيقه" ع" فى الجناية رقم 30640 لسنة 2020 جنايات مركز مغاغة بالمنيا، والمقيدة برقم 1278كلى شمال المنيا، لاتهامهما وآخر بقتل المواطن "عيد.م" عمدا مع سبق الإصرار، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث «أ.م.أ» بالسجن المؤبد.

وقررت المحكمة تغريم الثلاث متهمين مبلغ 10 آلاف جنيه، عما أسند إليهم ومصادرة السلاح النارى غير المرخص والذخيرة المضبوطة بحوزتهم وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ 15 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصاريف الجنائية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة للمحاكمة الجنائية ووجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطن ع.ع.، بعدما تتبع الثلاث متهمين تحركات المجنى عليه، رغبة فى الانتقام بسبب خصومة ثأرية قديمة قُتل فيها شقيق المتهمين المحكوم بإعدامهما، وعاونهم المتهم الثلاث، وما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى أمطروه بنيران أسلحة نارية اعدوها خصيصا لارتكاب الواقعة، ولاذوا بالفرار على دراجه ناريه.