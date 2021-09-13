تاجر مخدرات يلجأ إلى حيلة البائع المتجول لنقل بضاعته في كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه بحوزته أسلحة نارية وذخيرة وكمية من المواد المخدرة في كرداسة، أنه كان يستخدم دراجة بخارية في نقل المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث كان يضعها في جوال، مدعيًا أنه بائع متجول، حتى لا يشتبه رجال المباحث به ولسهولة التنقل بالمواد المخدرة والأسلحة.

وذكر المتهم أنه كان يدير "دولاب" مخدرات وسط منطقة زراعية حتى يصعب على رجال المباحث محاصرته، ولسهولة الهرب وسط الأراضي الزراعية حال شعوره بقدوم قوات الأمن.

وقال المتهم إنه يوزع الأسلحة على أعوانه لتأمين أنفسهم خلال بيع المواد المخدرة لعملائه، ثم يحصل عليها مرة أخرى عقب الانتهاء من عملهم، مقابل حصولهم على مبالغ مالية متفق عليها.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم صادر ضده حكم بالسجن المؤبد في قضية مخدرات بمنطقة أوسيم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة كرداسة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة.

بإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز كرداسة من ضبط المتهم، وبحوزته 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش- طبنجة – فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 12 خزينة متنوعة - كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص مخدرة - كمية من مخدر الآيس - مبلغ مالي - ميزان حساس - 11 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وباشرت النيابة التحقيق.