بتر ساق أمين شرطة وإصابة شاب بارتجاج فى المخ بعد سقوطهما من قطارين ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب أمين شرطة بـ"بتر" فى جزء من الساق الأيمن، وأصيب شاب باشتباه ما بعد الارتجاج، إثر سقوطهما من عربتى قطارين بمحطتى طنسا الملق بمركز ببا والفشن جنوب بنى سويف، ونقلتهما سيارتى إسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى و الفشن المركزي.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بإصابة شخص ببتر فى الساق، إثر سقوطه من عربة قطار بمحطة طنسا الملق بمركز ببا.

وبالانتقال والفحص تبين أن المصاب يدعى "أحمد م.أ" 40 سنة، أمين شرطة، مقيم طحا البيشة مركز ببا، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، مصابًا ببتر جزئى بالساق الأيمن، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

كما تلقى مدير الأمن إخطارًا من غرفة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بإصابة "احمد ا.ا. خ" 21 سنة، مقيم مركز مغاغة المنيا، باشتباه ما بعد الإرتجاج، إثر سقوطة من عربة قطار بمحطة الفشن، جنوب المحافظة، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي.

وجارٍ اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعتين وتحرير المحاضر.