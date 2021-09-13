الداخلية تضبط شحنة مخدرات في الجيزة بقيمة 28 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة نشاط (عنصرين إجراميين "أحدهما يحمل جنسية أجنبية")، تخصصا فى جلب مخدر الآيس"الشابو" بكميات وترويجه على عملائهما بمحافظات الجمهورية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 11 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (28٫000٫000 مليون جنيه تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و 318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم.