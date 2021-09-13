الداخلية تداهم 5 شقق تستخدم في تصنيع مخدر الفودو بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع مخدر الفودو والإتجار به، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، واللواء نبيل سليم مدير المباحث، اشتبهت بإحدى السيارات، وحال استيقافها فر قائدها هارباً وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة)، وبتفتيش السيارة المشار إليها عثر بداخلها على (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – رخصة تسيير للسيارة المضبوطة مقيدة باسم أحد الأشخاص).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن المذكور يتزعم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع مخدر الفودو والإتجار به، متخذاً من عدة شقق سكنية مُستأجرة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف عدد (5) شقق سكنية، وأمكن ضبط (5) متهمين، وبحوزتهم (كمية من مخدر الفودو وزنت 17 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر الخام وزنت 1,10 كيلو جرام "تستخدم فى تصنيع مخدر الفودو" – 2 مطحنة – 4 ميزان حساس – 2 ماكينة عد نقود – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى – سيارة و 3 دراجات نارية يتم إستخدامهم فى تسهيل تنقلات المتهمين أثناء ترويجهم المواد المخدرة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الفودو والإتجار به بالاشتراك مع المتهم الهارب، وبتكثيف التحريات بمعرفة وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية أمكن التوصل إليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة)، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 5,400 كيلو جرام – كمية من مخدر الإيس – كمية من مخدر البودر الخام وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مادة الكيتامين المستخدمة فى تصنيع مخدر الإستروكس- 5 كيلو جرام من مسحوق بياكاربونات الصوديوم المستخدم فى تصنيع مخدر الإستروكس – 20 لتر من مادة الإسيتون – كمية من أدوات التصنيع "أوعية – خلاط – ماكينة لحام" – ماكينة عد نقود – مبلغ مالى - بندقية خرطوش –عدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالإشتراك مع المتهمين المضبوطين فى تصنيع والإتجار بمخدر الإستروكس بإستخدام المواد المضبوطة بحوزتهما ، كما أقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الأثم ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما ، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى.