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الجنايات تقضى بالمشدد 5 سنوات لمتهمين اثنين بـ"أحداث عين شمس"

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 01:38 م
الجنايات تقضى بالمشدد 5 سنوات لمتهمين اثنين بـ"أحداث عين شمس" المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس ـ كريم صبحى

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قضت الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة بطرة اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهما بتهمة التجمهر والشروع فى القتل بمنطقة عين شمس.
 
كانت النيابة العامة قد أحالت فى وقت سابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهما تهمة التجمهر فى منطقة عين شمس، واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، والشروع فى القتل.
 
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام. ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
 
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
 
 

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