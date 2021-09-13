اليوم السابع
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الإثنين، 13 سبتمبر 2021 07:40 م
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التعليم توجه بتفعيل مجموعات التقوية مع بدء العام الدراسى الجديد

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 06:40 م
التعليم توجه بتفعيل مجموعات التقوية مع بدء العام الدراسى الجديد مدارس - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضرورة التأكيد على عدم عقد أية أنشطة تدريبية، إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للتدريب أو نائبه، وذلك ضمانا لحوكمة العملية التدريبية وجودتها، مع التوجيه بأن نتولي إدارات التدريب بالمديريات التعليمية مسئولية الإشراف على كافة التدريبات بالمديرية أي كان نوعها وإعداد تقارير عنها، وكذا قواعد بيانات لها.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم  تفعيل مجموعات التقوية؛ وفقا للقرار الوزاري الأخير رقم (۱۹۳) لسنة ٢٠٢٠؛ بشأن تنظيم مجموعات التقوية المدرسية؛ لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، ولتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس والمنشآت التعليمية التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالتعليم، وضرورة استكمال الخطة الخاصة بتطعيم العاملين بالتعليم الحكومي والخاص والدولي، والتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

 

 


التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

مجموعات التقوية

اخبار مصر

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