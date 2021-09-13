التعليم تضبط 3 حالات غش بامتحانات الثانوية العامة دور ثان

كتب ـ محمود طه حسين

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الثاني) شعبة العلوم امتحان "الأحياء" بإجمالي عدد 6803 طلاب وطالبات، وأدى طلاب شعبة (الرياضيات) امتحان "الرياضيات التطبيقية (استاتيكا)" بإجمالي عدد 2385 طالبا وطالبة، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "الفلسفة والمنطق" بإجمالي عدد 6147 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) لقسم العلوم امتحان "مقاييس المفاهيم (الأحياء)" بإجمالي عدد 6 طلاب وطالبات، ولقسم الرياضيات "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)" بإجمالي عدد 23 طالبا وطالبة، وذلك فى تاسع أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الثانى) للعام الدراسي 2020 -2021.



وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، موجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.



وأضاف أن أجواء الامتحان خلال اليوم التاسع سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أى مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.



وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى عدد (3) حالات غش، وذلك على النحو التالي:



- محافظة أسوان.. تم ضبط الطالبة (م.ع.د) عقب قيامها باستخدام جهاز التليفون المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان (الأحياء) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز التليفون المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.



- محافظة الغربية.. تم ضبط الطالب (ع.ر.س) عقب قيامه باستخدام جهاز التليفون المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان (الأحياء) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز التليفون المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.



- محافظة الجيزة.. تم ضبط الطالبة (ر.أ.م) عقب قيامها باستخدام جهاز التليفون المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان (الفلسفة والمنطق) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز التليفون المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.



وفى ختام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، توجه الدكتور رضا حجازى بخالص الشكر لكافة المديريات التعليمية، وغرف العمليات الفرعية على مستوي الجمهورية بمناسبة إنهاء أعمال الثانوية العامة الدور الثانى، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الفرعية بمحافظة القليوبية، تستمر فى عملها بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (STEM) امتحان "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)"بإجمالي عدد 6 طالب/طالبة، متمنيًا لطلاب الثانوية العامة النجاح والتوفيق.



