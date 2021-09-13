التايمز: جونسون يسعى لإصلاح العلاقة مع بايدن فى قمة مرتقبة بالبيت الأبيض

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، يسعى لإصلاح علاقة بريطانيا المتوترة مع إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن في قمة بالبيت الأبيض بين الزعيمين تقعد فى وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يجرى رئيس الوزراء محادثات ثنائية مع الرئيس خلال رحلة تستغرق 4 أيام إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تبدأ في نيويورك في 21 سبتمبر.

وطلب داونينج ستريت -مجلس الوزراء- من الإدارة عقد اجتماع يتزامن مع الرحلة، وقالت مصادر من الجانبين إنه تم الاتفاق على ذلك من حيث المبدأ، وقالت شخصية دبلوماسية بارزة إنه من المتوقع أن تعقد القمة في البيت الأبيض لكن ذلك لم "يتم تأكيده بنسبة 100 في المائة".

يأتي الاجتماع بعد فترة صعبة في العلاقات عبر الأطلسي بعد قرار بايدن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وما تلا ذلك من تداعيات كعودة طالبان للسلطة مرة أخرى بعد 20 عاما.

وأوضحت " كانت آخر مرة رأى فيها الزعيمان بعضهما البعض في شهر يونيو الماضي عندما زار بايدن إنجلترا لحضور اجتماع مع قادة مجموعة السبع، بما في ذلك قادة من اليابان وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا، كما التقى بالملكة إليزابيث الثانية، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها بايدن وجونسون بشكل شخصي منذ أن سحبت الولايات المتحدة قواتها بالكامل من أفغانستان.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن تحدث مع جونسون حول الوضع في أفغانستان خلال مكالمة هاتفية في 17 أغسطس الماضي، وهي أول محادثة للرئيس الأمريكي حول الانسحاب مع زعيم أجنبية.