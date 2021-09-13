الأوقاف توزع اليوم 11 طنًا من لحوم الأضاحى فى 4 محافظات

كتب ــ على عبد الرحمن

تواصل وزارة الأوقاف اليوم الاثنين، توزيع لحوم الأضاحى، حيث توزع الوزارة 11 طنًّا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات :"الجيزة- الدقهلية- مرسى مطروح- دمياط"، بواقع 4 أطنان لمحافظة الجيزة و3أطنان لمحافظة الدقهلية و2 طن لمحافظتى "مرسى مطروح- دمياط"، وذلك للأسبوع السابع من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت وزارة الأوقاف فى وقت سابق، أنه بما يتم توزيعه اليوم يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى 784 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادى الجديد- مطروح".

وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله، فى أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.