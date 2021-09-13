الأمن يكشف ملابسات العثور على جثة مدرس والقبض على المتهم بقتله في الدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة اختفاء أحد الأشخاص بالدقهلية والعثور على جثته وانتشالها من نهر لنيل، وضبط الجانى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، بغياب نجله مدرس ومقيم ببندر طلخا عن مسكنه عقب خروجه لقضاء بعض احتياجاته من مدينة المنصورة.

وبالفحص تبين سابقة ورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من شرطة النجدة، بالعثور على جثة المذكور بنهر النيل بدائرة القسم بكامل ملابسه، وعثر بطيات ملابسه على ميدالية مفاتيح وتعرف والده عليه وقرر أنها لنجله الـمُبلغ بغيابه.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه (حاصل على بكالوريوس، مقيم ببندر طلخا) حيث تقابل مع المجنى عليه بناءً على موعد مُسبق بينهما لمطالبة المجنى عليه له بمبلغ مالى مستحق لديه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بأنه بتاريخ الواقعة إصطحب المجنى عليه بسيارته لإعطائه جزء من المبلغ المالى وأثناء سيرهما أعلى إحدى الكابرى توقف بزعم حدوث عطل بالسيارة وترجل خارج السيارة، وأثناء توقفهما حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها بدفع المجنى عليه من أعلى السور الحديدى للكوبرى فسقط بالمياه وغرق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.