اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 سبتمبر 2021 11:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع CNN: أغلب الجمهوريين يريدون بقاء دونالد ترامب رئيسا للحزب

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 10:58 ص
استطلاع CNN: أغلب الجمهوريين يريدون بقاء دونالد ترامب رئيسا للحزب دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن استطلاعا جديدا أجرته وجد أن اغلب الجمهوريين يريدون أن يظل الرئيس السابق دونالد ترامب زعيما للحزب، لكنها أشارت إلى أن الآراء المختلفة عن دور ترامب فى الحزب وقوته كمرشح رئاسى مستقبلى تشير إلى انقسامات داخل الحزب الجمهورى.

ووفقا للاستطلاع، قال الجمهوريون والذين يميلون للجمهوريين بنسبة 63% إلى 37% أن ترامب ينبغي أن يكون زعيم الحزب، إلا أنهم ينقسمون حول ما إذا كان عودته للترشح فى انتخابات 2024 سيتكون ميزة، حيث قال 51% إن الجمهوريين لديهم فرصة أفضل لاستعادة الرئاسة لو أن ترامب هو المرشح، بينما قال 49% إن الحزب سيكون فرصه أفضل مع مرشح مختلف.

وقالت "سى إن إن" إن هذا مشهد مختلف تماما عما كان عليه الحال فى عام 2019 عندما قال أكثر من ثلاثة أرباع الجمهوريين أن حزبهم لديه فرصة أفضل فى 2020 مع ترشح ترامب عما كان ليكون عليه الحال حال وجود مرشح مختلف.

ولفتت "سى إن إن" إلى أن دعم ترامب ليس موزعا بالتساوى عبر الحزب، حيث يعتقد 69% من الجمهوريين غير الحاصلين على درجة جامعية إن ترامب ينبغي أن يكون رئيس الحزب، مقارنة بـ 49% لم يحصلون على درجة جامعية. وقالت أغلبية 72% من المحافظين إن ترامب ينبغي أن يكون رئيس الحزب مقارنة بـ 49% بين الكتلة الأصغر من المعتدلين فى الحزب، ويريد 71% من الذين يعرفون أنفسهم كجمهوريين أن يقود ترامب الحزب مقارنة بنسبة 51% من المستقلين الذين يميلون للجمهوريين.

 ويعتبر أغلب الجمهوريين أن دعم ترامب ومزاعمه بشأن تزوير الانتخابات جزءا هاما من هويتهم الحزبية إلى جانب دعم المبادئ المحافظة.

 

 


دونالد ترامب

الجمهوريين

الحزب الجمهورى

انتخابات الرئاسة الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يلمح للترشح فى انتخابات 2024 خلال إحياء ذكرى 11 سبتمبر

الأحد، 12 سبتمبر 2021 07:00 ص

ترامب وحلبة المصارعة.. قصة عشق ستعود فى 11 سبتمبر.. فيديو

الخميس، 09 سبتمبر 2021 10:00 ص

والدة جندى أمريكى قتل فى كابول تدعو ترامب لحضور جنازته.. والرئيس السابق: بلدك تحبك

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 04:30 م

ترامب يرسم طريق انتخابات 2024.. بولتيكو: تبرعات وإعلانات مكثفة تعزز نوايا الرئيس السابق فى العودة للبيت الأبيض.. تراجع شعبية بايدن بعد سقوط كابول وانفلات أزمة كورونا يعزز احتمالات خسارته بعد الولاية الأولى

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 12:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة