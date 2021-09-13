إعلام القاهرة تنظم ورشة عمل لتطوير القدرات الإدارية لقيادات الكلية

كتب ـ محمد صبحى

نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة أول ورشة عمل لتطوير القدرات الإدارية لقيادات الكلية وذلك خلال يومي 12 و13 سبتمبر الجارى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة والدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية.

وحاضر في الورشة الدكتور خالد بركات أستاذ الإدارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير مركز خدمة المجتمع بالجامعة، وبإشراف علي تنظيم ورشة العمل الدكتورة وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وقالت الدكتورة ليلي عبد المجيد مدير وحدة الجودة بالكلية والمدير التنفيذي لمشروع تأهل الكلية للاعتماد الدولي، إن هذه الورشة تأتي في إطار أنشطة مشروع تأهل الكلية للاعتماد الدولي الممول من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة ، وفي الوقت نفسه يشارك فربق عمل المشروع غدا في ورشة العمل التي تنظمها إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي أون لاين حول إعداد الدراسة الذاتية لبرامج الكلية التي ستتقدم بها للهيئة الألمانية للاعتماد الدولي التي يحاضر فيها الدكتور عماد شلبي ويحضرها الدكتور أحمد عبد الوهاب الاستاذ بكلية زراعة القاهرة ومستشار المشروع .