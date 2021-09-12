إعلام القاهرة تنظم ملتقى شباب الإعلام العربى الأول لمواكبة التطور بسوق العمل

كتب ـ محمد صبحى

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، ملتقى شباب الإعلام العربي في نسخته الأولى في الفترة من 3-5 أكتوبر 2021 بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام.

ويضم الملتقى مجموعة من ورش العمل لخبراء وممارسين إعلاميين والتي تؤهل الطلاب لمواكبة التطور الحديث بسوق العمل الإعلامي، كما يقام على هامش الملتقى مسابقة في أحد المجالات التالية ( الأفلام الوثائقية - الصحافة المطبوعة والإلكترونية - الإعلانات ).

وأكدت الدكتورة هويدا مصطفى، أن ملتقى كلية الإعلام جامعة القاهرة، يأتي في إطار الحرص على الدور المجتمعى والأكاديمي للكلية في تحسين قدرات الطلاب واللحاق بالتطور العالمي في صناعة الإعلام، ويشارك بالملتقى (20) كلية وقسم ومعهد وعدد من الدول العربية.