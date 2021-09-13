اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 سبتمبر 2021 10:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 09:17 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان انقلاب سيارة- أرشيفية
أسوان – صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم وجروح وكدمات، جراء حادث تصادم سيارة ملاكي علي الطريق السريع مصر أسوان بمحافظة أسوان.

وتم نقل المصابين إلي مستشفى كوم أمبو المركزي وتم الكشف على المصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بالخروج بعد تحسن حالتهم أو الدخول في الأقسام المختلفة لاستكمال العلاج.

تلقى مرفق الإسعاف اليوم إخطارا بوقوع حادث انقلاب تصادم سيارة ملاكي بطريق مصر أسوان السريع ناحية مدينة كلابشة، وتم الدفع بسيارات إسعاف لمكان الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

 


حوادث السيارات باسوان

تصادم باسوان

تصادم

اسوان

مستشفى كوم أمبو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة