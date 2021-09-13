إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان

أسوان – صلاح المسن

تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم وجروح وكدمات، جراء حادث تصادم سيارة ملاكي علي الطريق السريع مصر أسوان بمحافظة أسوان.

وتم نقل المصابين إلي مستشفى كوم أمبو المركزي وتم الكشف على المصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بالخروج بعد تحسن حالتهم أو الدخول في الأقسام المختلفة لاستكمال العلاج.

تلقى مرفق الإسعاف اليوم إخطارا بوقوع حادث انقلاب تصادم سيارة ملاكي بطريق مصر أسوان السريع ناحية مدينة كلابشة، وتم الدفع بسيارات إسعاف لمكان الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.