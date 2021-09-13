أين يتم تطعيم المسافرين لأغراض التعليم والمنح والبعثات الدراسية ضد كورونا؟

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان أن المسافرين لأغراض التعليم والمنح والبعثات الدراسية للخارج يمكنهم تلقي لقاح فيروس كورونا في مركز التطعيم التابع لوزارة الصحة والسكان بمقر البعثات للخارج التابع لوزارة التعليم العالي بحي السافارات في مدينة نصر.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين الراغبين في تلقى اللقاح بالتسجيل علي الموقع الالكتروني لحجز اللقاح وقالت إن اللقاح آمن وفعال ويحمي من الدخول في مضاعفات خطرة حال الاصابة بالفيروس كما أنه لا يمنع الإصابة من الكورونا مطلقا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف