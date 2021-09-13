أسباب هتخليك تشرب القهوة من غير سكر.. تحافظ على صحة قلبك وتمنحك الطاقة

ندى سليم

تناول القهوة من أكثر العادات الصحية إذا تناولتها وفقا لمعايير محددة، فهى تسهم في زيادة انتاج الطاقة وتحرق الدهون وتساعدك على زيادة التركيز والانتباه، فإذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وكذلك حماية قلبك من أي مشاكل في وقت لاحق من الحياة، فعليك بتناول القهوة دون إضافة السكر.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، فإن الكافيين الموجود بالقهوة يعزز أيضًا عملية التمثيل الغذائي التي تمنع الدهون والكوليسترول من انسداد الشرايين والتسبب في مشاكل أكثر خطورة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية، فقد ثبت أن الكافيين يعزز الأداء البدني بحوالي 11-12٪. وهو يعمل عن طريق زيادة مستويات الأدرينالين في الدم، مما يهيئ الجسم لمزيد من المجهود، كما يرتبط ارتفاع مستوى الأدرينالين أيضًا بتركيز أفضل .

وفيما يلى أبرز فوائد تناول القهوة بدون سكر

1.تقوية الذاكرة



كشفت العديد من الدراسات أن الكافيين له آثار إيجابية على الذكريات طويلة المدى، حيث تبين أن أولئك الذين يستهلكون القهوة السوداء على أساس يومي لفترة طويلة من الوقت أظهروا أنهم أقل عرضة للتدهور المعرفى ومشاكل الذاكرة من أولئك الذين لا يشربون القهوة السوداء بشكل يومى .

2. تساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن



أوضحت العديد من الدراسات أن الكافيين يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي لدينا عن طريق تحفيز أكسدة الدهون في أجسامنا، وبالتالي تسريع عمليات حرق الدهون بشكل كبير.

3. الحفاظ على صحة القلب



يستفيد شاربو القهوة السوداء بدون سكر أيضًا بشكل كامل من محتويات الكافيين التي تساعد على تحفيز ضربات القلب والحفاظ عليها وبالتالي الحفاظ على الدورة الدموية تحت السيطرة.

4. تمحنك الطاقة



يلعب التمثيل الغذائي المتزايد أيضًا دورًا في زيادة الطاقة، من خلال تعزيز عمليات حرق الدهون، حيث يساعد الكافيين في تحفيز الجسم وتحسين الطاقة.

5. تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى



يظهر تأثير الكافيين أيضًا في التغيرات في مستويات الأنسولين، والتي تلعب دورًا مباشرًا في مستوى السكر في الدم، من خلال موازنة جرعات الأنسولين في أجسامنا ، فإن كمية السكر في الدم المخزنة والمستخدمة كطاقة تصبح بالتالي أكثر قابلية للتحكم.

وأوضحت بعض الدراسات أن تناول الكافيين بانتظام يؤدي في النهاية إلى مقاومة الأنسولين في الجسم، وهو ما يرتبط أيضًا بالرغبة الشديدة في تناول السكر.