أخبار البورصة اليوم الاثنين 13-9-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 13-9-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.113 مليار جنيه.



إيقاف تداول 22 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الإسماعيلية مصر للدواجن، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، العربية للمحابس، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، بي أي جي للتجارة والاستثمار، العربية للصناعات الهندسية، جلاكسو سميثكلاين، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أم بي للهندسية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، بنك الكويت الوطني-مصر، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بي أي جي للتجارة والاستثمار، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مصر للفنادق، ارابيا انفستمنتس هولدنج. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الإسماعيلية مصر للدواجن، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، العربية للمحابس، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، بي أي جي للتجارة والاستثمار، العربية للصناعات الهندسية، جلاكسو سميثكلاين، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أم بي للهندسية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، بنك الكويت الوطني-مصر، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بي أي جي للتجارة والاستثمار، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مصر للفنادق، ارابيا انفستمنتس هولدنج.



البورصة تربح 7.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.113 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.113 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 384 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.5 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.29%، والعرب على 4.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.70% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.29%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 4.4 مليون جنيه، 758.4 ألف جنيه، 29.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 3.02 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، 25 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 11140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى 2436 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 13576 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 4349 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.38% ليصل إلى مستوى 2913 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.04% ليصل إلى مستوى 3911 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 4312 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1096 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 40 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

إلغاء العروض قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال جلسة مزاد سعر الإقفال على أسهم العربية للصناعات الهندسية، اودن للاستثمارات المالية، الإسماعيلية مصر للدواجن خلال جلسة تداول اليوم الاثنين. قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال جلسة مزاد سعر الإقفال على أسهم العربية للصناعات الهندسية، اودن للاستثمارات المالية، الإسماعيلية مصر للدواجن خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 3.8 مليون سهم، 500 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 381.3 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، برايم القابضة للاستثمارات المالية 159 ألف سهم، 162.7 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 70350 سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة تعليم لخدمات الإدارة 22 ألف سهم.

وأعلنت المجموعة المصرية العقارية، بيع المساهم علي محمود محجوب عدد 151.2 ألف سهم بسعر 7.0366 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 6.0383 إلى 6.0005%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بيع المساهم شركة المعادي للتنمية والتعمير عدد مليون سهم بسعر 45 جنيه بقيمة إجمالية 45 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمتها من 50.71% إلى 50.33% وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.



أوراسكوم للاستثمار أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، موافقة مجلس الإدارة برئاسة نجيب ساويرس، على القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وبلغت إيرادات التشغيل 427 مليون جنيه، ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 102 مليون جنيه، ووصل نصيب المساهمين من صافي الخسائر 93 مليون جنيه.