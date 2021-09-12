6 مشاكل صحية أكثر شيوعا عند حديثي الولادة.. أبرزها التهابات الأذن

كتب - محمود جلال

الرضع والأطفال الصغار حساسون للغاية ويحتاجون إلى رعاية خلال أشهرهم الأولى، فهم أكثر عرضة للحساسية والالتهابات، و الأطفال حديثي الولادة بشكل خاص الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر غير مؤهلين للحصول على لقاحات خاصة لقاحات الإنفلونزا، مما يجعلهم عرضة للوقوع فريسة للعدوى الموسمية والحساسية، يتعين على الأمهات الجدد اللائي لديهن أطفال صغار الانتباه عن كثب لأي شيء خارج عن المألوف للإصابة بأي عدوى، ويقدم التقرير التالى 6 مشاكل صحية مشتركة لحديثي الولادة والرضع، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

انسداد القنوات الدمعية

القنوات الدمعية عند الرضيع صغيرة جدا ، ويمكن بسهولة انسدادها بكميات صغيرة من الإفرازات أو حتى الدموع، يسبب عيون دامعة روائح في النهاية قد تختفي من تلقاء نفسها، ولكن يمكن للأمهات غسل المادة اللزجة بضمادة دافئة، يساعد التدليك اللطيف على الجانب الإنسي للجفن على منع انسداد القناة الدمعية.



انسداد القنوات الدمعية