اليوم السابع
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5 معلومات هتساعدك فى التعامل مع عداد الكهرباء مسبوق.. تعرف عليها

الأحد، 12 سبتمبر 2021 05:00 ص
5 معلومات هتساعدك فى التعامل مع عداد الكهرباء مسبوق.. تعرف عليها عداد كهرباء مسبوق الدفع
كتبت ـ رحمة رمضان

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5 معلومات يرصدها "اليوم السابع" لقرائه عن كيفية التعامل بشكل عام مع عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، وأهم الخطوات التي يجب اتباعها لضمان انتظام العمل بالعداد وعدم الاضرار بطريقة المحاسبة، وهى كالآتي:
 
1- ضرورة التأكد من قيام الفني بتركيب العداد المسبق الدفع بشكل صحيح وعدم تحركه وتثبيته بالشكل الصحيح وذلك قبل مغادرته.
 
2- يجب مراجعة ضبط تاريخ والوقت المسجل بالعداد مسبق الدفع بالشكل الصحيح.
 
3- لابد من وضع كارت العداد مسبق الدفع في العداد والتأكد من سلامته قبل القيام بعملية الشحن حتى لا تحدث أي مشاكل في عملية الشحن القادم.
 
4- لا تعبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.
 
5- عند تركيب العداد يجب التأكد من وضع بطاقة الشحن داخل العداد ثم التأكد من عملها بشكل جيد.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

العداد مسبوق الدفع

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

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